В Дептрансе Москвы заявили, что город продолжит развивать сервис кикшеринга

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервис кикшеринга – аренды электросамокатов – планируется развивать в Москве. На данный момент в городе принимается ряд мер, направленных на обеспечение безопасности пользователей и других участников дорожного движения, заявили в пресс-службе столичного Дептранса.

"С момента запуска сервиса в 2018 году мы работаем во взаимодействии с операторами сервисов. <...> Вместе с ЦОДД мы внимательно следим за работой операторов в городе. В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился еще более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения", – передает слова пресс-службы Агентство "Москва".

В ведомстве отметили, что с начала работы сервиса операторов обязали оснащать электросамокаты гибким замком, который позволит после завершения поездки пользователем пристегнуть средство передвижения к велопарковке. В случае, если человек неправильно припаркует самокат, он получит штраф в размере 500 рублей в приложении.

Москва стала одним из первых городов в мире, где было введено большое количество медленных зон, на данный момент их насчитывается 250 в городе, 50 из них находятся в жилых кварталах, добавили в пресс-службе.

"У всех сервисов есть команды техников, которые отвечают за поддержание порядка на городских парковках и своевременную подзарядку самокатов. Сегодня в городе работают более 600 техников сервисов", – сообщили в департаменте транспорта.

По словам сотрудников ведомства, с 1 марта текущего года на базе ЦОДД был открыт специальный ситуационный центр, который совместно с операторами сервисов следит за порядком в городе. На данный момент Дептранс и ЦОДД тестируют камеру, которая будет фиксировать нарушения при передвижении граждан на электросамокатах.

Отмечается, что камерам удалось зафиксировать уже более тысячи нарушений, среди которых, например, езда на одном самокате вдвоем. Все данные отправляются Госавтоинспеции.

"В дальнейшем планируем увеличивать число таких камер в городе", – подчеркнули в Дептрансе.

Также департамент транспорта благодаря камерам отслеживает состояние велопарковок и оперативно передает информацию операторам проката, что позволяет им достаточно быстро перевозить электросамокаты до того, как они начнут мешать пешеходам, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Париже запретят аренду электросамокатов. Город станет первой столицей в Европе, который запретил данную услугу.

Позже сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала решение властей Парижа, добавив, что Россия должна идти по такому же пути.

По словам политика, введение полного запрета на использование электрических самокатов в городе спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюремного заключения.



Электросамокаты запретят в Париже с 1 сентября