Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:25

В мире

В Париже запретят аренду электросамокатов

Фото: 123RF/miljanzivkovic

С 1 сентября в Париже запретят аренду электрических самокатов. После этого решения город станет первой столицей в Европе, которая запретит услугу по прокату такого транспорта, сообщает телеканал RTBF.

Парижская мэрия не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком электросамокатов в столице. По данным телеканала, поставщиков обязали убрать с улиц города этот вид транспорта. Арендовать электросамокаты можно будет только до конца августа.

Такое решение было принято после итогов городского референдума 2 апреля, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан. За запрет проголосовали 89% человек. Жители города уточняли, что разбросанные по всему Парижу самокаты стали создавать проблемы. Кроме того, в столице возникло беспокойство о безопасности их пользователей.

Ранее сообщалось, что думский депутат Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с идеей предусмотреть для электросамокатов механизм страхования по аналогии с ОСАГО. Парламентарий напомнил, что для водителей подобных средств передвижения до сих пор нет никакого механизма материальной ответственности.

Дептранс Москвы пообещал увозить на спецстоянку брошенные электросамокаты

Читайте также

за рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика