В Париже запретят аренду электросамокатов

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С 1 сентября в Париже запретят аренду электрических самокатов. После этого решения город станет первой столицей в Европе, которая запретит услугу по прокату такого транспорта, сообщает телеканал RTBF.

Парижская мэрия не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком электросамокатов в столице. По данным телеканала, поставщиков обязали убрать с улиц города этот вид транспорта. Арендовать электросамокаты можно будет только до конца августа.

Такое решение было принято после итогов городского референдума 2 апреля, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан. За запрет проголосовали 89% человек. Жители города уточняли, что разбросанные по всему Парижу самокаты стали создавать проблемы. Кроме того, в столице возникло беспокойство о безопасности их пользователей.

Ранее сообщалось, что думский депутат Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с идеей предусмотреть для электросамокатов механизм страхования по аналогии с ОСАГО. Парламентарий напомнил, что для водителей подобных средств передвижения до сих пор нет никакого механизма материальной ответственности.

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