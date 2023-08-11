В РФ предложили возмещать ущерб пострадавшим от курьеров на самокатах за счет компаний

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Доктор юридических наук Иван Соловьев предложил обязать сервисы по доставке возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта, сообщает RT.

С таким предложением он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Юрист обратил внимание на то, что количество наездов на пешеходов курьерами на электросамокатах и электровелосипедах постоянно растет. Причем, как он заметил, пренебрежение правилами дорожного движения приводит к все более тяжким последствиям.

"Предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом, за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация – работодатель курьера", – заявил Соловьев.

Эксперт считает, что без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, не должны допускаться к работе. Также, по его мнению, нужно создать специальный курс по изучению необходимых норм ПДД с обязательной сдачей зачетов, которые подтвердили бы квалификацию граждан, использующих электротранспорт в своей работе.

Ранее курьер на электровелосипеде сбил женщину в Москве. 22-летний курьер помощь пострадавшей не оказал, экстренные службы не вызвал, а вместо этого скрылся с места преступления.

Женщина, на которую он наехал, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

До этого мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на Нижегородской улице в Москве. Ребенка госпитализировали. По данным прокуратуры, в момент инцидента девочка находилась в сопровождении своей матери.

Мужчина на самокате сбил прохожую на Городецкой улице в Москве