Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 22-летний курьер двигался по Нижней Красносельской улице и сбил пешехода. Помощь пострадавшей он не оказал, экстренные службы не вызвал, а вместо этого скрылся с места преступления.

Женщина, на которую он наехал, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Ранее мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на Нижегородской улице в Москве. Ребенка госпитализировали. По данным прокуратуры, в момент инцидента девочка находилась в сопровождении своей матери.

Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту происшествия.

Мужчина на самокате сбил прохожую на Городецкой улице в Москве