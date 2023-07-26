Мужчина на электросамокате сбил 6-летнюю девочку на Нижегородской улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на Нижегородской улице в Москве, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Ребенок доставлен в медицинское учреждение", – отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в момент инцидента девочка находилась в сопровождении своей матери.

В ведомстве добавили, что Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов во время своего отпуска в Санкт-Петербурге катался на электросамокате и сбил восьмилетнего мальчика. У пострадавшего диагностировали двойной перелом нижней челюсти со смещением. Полицейский, который совершил наезд, извинился и был готов помочь мальчику.

Мужчина на самокате сбил прохожую на Городецкой улице в Москве