Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5–15 километров в час, сообщает РИА Новости.

Ранее с такой просьбой к властям города обратился сенатор Артем Шейкин. Он отмечал, что рост ДТП, вызванных наездами электоамакатов на пешеходов, свидетельствует о необходимости принять меры, в связи с чем призвал ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость на тротуарах.

В ответе сенатору за подписью заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова заявили, что для повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, от операторов, оказывающих соответствующую услугу, требуют ограничить скорость прокатных электросамокатов до 25 километров в час. Кроме того, внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5–15 километров в час. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон.

Помимо этого, прорабатывается вопрос введения медленных зон возле социальных объектов. Также в рамках программ комплексного благоустройства реализуются мероприятия по организации велополос и велодорожек.

В столичном правительстве напомнили, что соответствии с правилами дорожного движения, велосипедистам, лицам, использующим для передвижения СИМ, и водителям мопедов запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Ранее Шейкин рассказал, что его инициативу критиковали разные эксперты от кикшеринга. Они якобы заявляли, что скорость в 10 километров в час для электросамокатов существенно опаснее, нежели скорость в 25 километров в час.

"Этот абсурд абсолютно не соответствует действительности. Считаю, что главное, от чего мы должны отталкиваться, – это безопасность наших граждан, которые гуляют по улицам и вынуждены каждый день переживать за свое здоровье, а не интересы сверхприбыли бизнеса", – пояснил он.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) инициировал полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Вместо этого члены объединения предложили создать специальную инфраструктуру и выделенные полосы для СИМ. Остальные предложения в СПЧ назвали "полумерами".



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