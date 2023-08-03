В СПЧ предложили полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Совете по правам человека предложили полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Там заявили о необходимости создать инфраструктуру, выделенные полосы и велодорожки, убрав средства индивидуальной мобильности с тротуаров.

"Все остальное – полумеры", – говорится в сообщении.

Ранее сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект о штрафах за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно документу, при превышении установленной скорости на 5–10 километров в час предполагается наказывать штрафом в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на 10–15 километров в час грозит административным штрафом в размере 3 тысяч рублей, а при его фиксации камерой – 2,5 тысячи рублей.

Если скорость превысить на 15–20 километров в час, штраф составит 4 тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой грозит штрафом в размере 3,5 тысячи рублей. При превышении скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 километров в час будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой – 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, Шейкин предложил ввести штраф в размере 10 тысяч рублей за езду на самокате в состоянии алкогольного опьянения.

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