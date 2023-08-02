Сенатор предложил штрафовать за превышение скорости на электросамокате

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За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) может грозить штраф до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин и собирается внести его на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, при превышении установленной скорости на 5–10 километров в час предполагается наказывать штрафом в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на 10–15 километров в час грозит административным штрафом в размере 3 тысяч рублей, а при его фиксации камерой – 2,5 тысячи рублей.

Если скорость превысить на 15–20 километров в час, штраф составит 4 тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой грозит штрафом в размере 3,5 тысячи рублей. При превышении скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 километров в час будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой – 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, Шейкин предложил ввести штраф в размере 10 тысяч рублей за езду на самокате в состоянии алкогольного опьянения.

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности.

Ранее в Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера. По словам заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Валерия Васильева, нумерация позволит эффективнее отслеживать нарушения ПДД водителями.

Также в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили, что лица, передвигающиеся на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других СИМ, должны проходить предварительное обучение. Подобное доказывает статистика аварийности с участием водителей электросамокатов, подчеркнула президент ассоциации Татьяна Шутылева.

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