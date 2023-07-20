В Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков

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Лица, передвигающиеся на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), должны проходить предварительное обучение. Об этом в беседе с RT заявила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, комментируя предложение Общественной палаты ввести для электросамокатчиков обязательное наличие прав.

Общественная палата ранее предложила сделать обязательным для водителей СИМ наличие прав категории "М", сообщает "Парламентская газета". Добиться этого, уверены в организации, можно было бы путем уравнивания электросамокатов и других СИМ с мопедами.

Комментируя инициативу, Шутылева обратила внимание на актуальность проблемы с СИМ. По ее словам, подобное доказывает статистика аварийности с участием водителей электросамокатов.



"Одно из предложений – это обучение. С получением категории "М" или отдельной подкатегории – это, конечно, будет определять законодатель", – сказала эксперт.

При этом, как отметила Шутылева, в условиях растущего числа аварий меры необходимо принимать достаточно быстро.

Ранее в Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера. По словам заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Валерия Васильева, нумерация СИМ позволит эффективнее отслеживать нарушения ПДД водителями.



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