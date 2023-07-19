Москвичей призвали не ездить на электросамокатах в непогоду

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Москвичей призвали воздержаться от поездок на электросамокатах в условиях непогоды. Столичный Дептранс рассказал, как следует поступить, если во время поездки начался дождь.

В ведомстве подчеркнули, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо снизить скорость, не стоит совершать резкие маневры. Самокатчикам также рекомендовали избегать луж. Однако лучшим решением будет отложить поездку, подчеркнули в ведомстве.

"Если во время поездки на электросамокате начался дождь, найдите в приложении ближайшую парковку и завершите поездку. Если рядом нет парковки, поставьте поездку на паузу и переждите дождь в безопасном месте", – передает РИА Новости сообщение департамента.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице за минувшие сутки выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы. Между тем накануне только за час, с 14:00 до 15:00, в некоторых районах города выпало больше четверти месячной нормы осадков.

Дождливая погода сохранится в Москве до 20 июля: небольшие осадки возможны во второй половине дня в четверг. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.



"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 20 июля