Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Дожди в столице закончатся в пятницу, 21 июля. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за сутки с 18 июля в столице выпало 38 миллиметров осадков. Этот показатель достигает 45% от месячной нормы. На фоне непогоды в режим повышенной готовности были переведены городские службы. В среду, 19 июля, на дежурство на улицах Москвы вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

По прогнозам Шувалова, дождливая погода может наблюдаться в городе и в четверг.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Небольшой кратковременный дождь еще возможен во второй половине дня в четверг. В пятницу и субботу без осадков.

Вместе с тем, по словам синоптика, с 20 июля в Москву снова вернется теплая погода, которая по температурным показателям будет практически соответствовать норме.

"Погода, конечно, подправит температуру. Днем она будет уже в пределах 21...23, а не то, что сейчас. То есть мы вернемся на почти июльский уровень. Я думаю, что это уже можно будет почувствовать в четверг и пятницу. 21...23 градуса не слишком высокие значения температуры, но очень комфортные", – заключил Шувалов.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы напомнили о правилах поведения в непогоду. Москвичей и гостей столицы призвали сохранять бдительность на улице. Отмечается, что во время буйства стихии не следует прятаться под деревьями. Кроме того, поблизости от них не стоит парковать машины.

