В Москве в результате непогоды повалены 57 деревьев, повреждены 55 машин

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В результате непогоды в столице оказались повалены 57 деревьев. О последствиях неблагоприятных погодных условий рассказали представители экстренных служб.

"В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей", – передает РИА Новости их сообщение.

В свою очередь, комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы в своем официальном телеграм-канале, что при непогоде порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Дождь в городе продолжается.

Для оперативного устранения последствий непогоды на дежурство вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Москвичей призвали быть внимательными, не прятаться под деревьями и не оставлять под ними свои транспортные средства. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Гражданам рассказали, что они могут сообщить о скоплениях воды на дорогах по номеру 8 (495) 657-87-03, также можно написать сообщение в официальной группе "ВКонтакте" ГУП "Мосводосток".

18 июля с 14:00 до 15:00 в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. За час в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, всего за прошедшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет треть от июльской нормы.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе до вечера 19 июля. В среду в столице ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут местами достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.



"Утро": 19 градусов ожидается в столице 19 июля