Дождь в Москве может прекратиться лишь к вечеру 19 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дождь в Москве 18 июля будет идти и затихать, ночью и утром 19 июля он усилится, однако к вечеру уже прекратится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Дождя сплошного и бесконечного не будет и сегодня, он будет то лить, то затихать", – подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни москвичей ожидает похолодание, 18 июля температура поднялась до 27 градусов, однако 19 июля она упадет до 17–19 градусов.

"В четверг циклон уйдет на северо-восток, но его влияние на погоду столичного региона сохранится. Днем кратковременные дожди гораздо меньшей интенсивности, чем сегодня, еще пройдут, а воздух начнет постепенно прогреваться", – указал синоптик.

По словам Леуса, 20 июля столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса, 21 июля температура составит до 23 градусов. В выходные дни в столице снова могут начаться дожди.

По информации пресс-службы Мосводостока, на улицах города работают 300 бригад и около 290 единиц техники. Наибольшее количество осадков выпало в центральной части Москвы. Временные скопления воды были на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, Моховой улице и Петровке.

"Водосточной сети понадобилось не более 30–40 минут для приема гигантского объема выпавших осадков в самых низинных частях города", – говорится в сообщении.

Под особый контроль были взяты низинные места и остановки общественного транспорта.

18 июля на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах менее чем за час.

Больше всего зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Горожан призвали по возможности оставаться дома и быть предельно внимательными на улице.

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