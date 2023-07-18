Синоптик спрогнозировал обильные дожди в Москве до 20 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об обильных дождях, которые продлятся до 20 июля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

"Во второй половине дня во вторник в столице пройдут дожди и прогремят грозы, которые будет сопровождать шквалистый ветер. Они продолжатся ночью и в среду. За сутки выпадет около 22–27 миллиметров осадков. Это чуть меньше месячной нормы для Москвы", – уточнил он.

Специалист отметил, что в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, осадков в столичном регионе станет меньше. Ильин также пообещал, что в предстоящие выходные дождей не будет.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов оценил риски повторения аномально жаркой погоды с природными пожарами на территории центральной части РФ по аналогии с 2010 годом. По словам эксперта, ожидать такого развития события практически гарантированно не стоит. Дело в том, что в Центральной России в 2023 году уже прошло достаточное количество дождей, пояснил специалист.



Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 14:00 18 июля