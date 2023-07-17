Эксперт пообещал изобильный грибной сезон в столичном регионе

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В этом году в столичном регионе ожидается изобильный грибной сезон. Это обусловлено дождливой и прохладной погодой, объяснил в беседе с Москвой 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Похолодание завершилось – как раз грибам нужно примерно семь дней на созревание, а значит, следующая неделя будет самой изобильной за все лето и надо будет успеть пополнить запасы", – сказал грибник.

Самыми грибными, по его словам, на следующей неделе будут леса к югу и востоку от столицы.

Ранее Тихомиров рассказал о местах, где опасно собирать грибы. Так, "тихой охотой" он не рекомендовал заниматься вблизи трасс и на территории мегаполисов. Дело в том, что грибы хорошо впитывают соли тяжелых металлов и другие вредные вещества.



"Актуальный репортаж": сезон летних грибов начался в Подмосковье