11:28Общество
Эксперт назвал опасные места для сбора грибов
Фото: depositphotos/mihtiander
Грибы не рекомендуется собирать вблизи трасс и на территории мегаполисов. Об этом Москве 24 рассказал телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
"Грибы лучше не собирать вдоль трасс. Если сельские дороги, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно, в принципе, в 10–20 метрах от них, если машина там проезжает раз в час. Если это какая-то трасса, то вообще лучше собирать минимум в 500 метрах от нее", – отметил эксперт.
Также специалист не советует собирать грибы на территории мегаполисов. "Несмотря на то что грибы есть в черте города, лучше их не трогать. Потому что они также впитывают вредные вещества из мегаполиса", – объясняет Тихомиров.
По его словам, если употребляет грибы, которые содержат вредные вещества, последние будут накапливаться в организме. "Понятно, что это неполезно для человека", – заключил эксперт.
Ранее комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил о начале грибного сезона в регионе. Отмечается, что этому поспособствовали прошедшие первые летние дожди. В настоящий момент грибники могут выходить на охоту за подберезовиками, подосиновиками и свинушками. Также уже сейчас в подмосковных лесах встречаются летние опята и серно-желтые трутовики.
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