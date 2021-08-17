В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать и готовить грибы

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Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать и готовить грибы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ежегодно в России фиксируют около тысячи случаев отравления грибами, почти 30 из которых заканчиваются летальным исходом. Обычно это связано с недостатком информации о грибах. Например, люди собирают их у дорог, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты, или в местах, обработанных пестицидами, а также срывают незнакомые или ложные грибы.

Чтобы избежать неприятных последствий для организма, рекомендуется собирать только знакомые виды грибов и только в экологически чистых районах. По возвращении домой их необходимо перебрать: выкинуть случайно попавшиеся ядовитые, червивые, а также дряблые и перезревшие. Кроме того, грибы необходимо приготовить в день сбора, так как они достаточно быстро портятся.

Не следует собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к их скорой порче, а также повреждению ножек, что затрудняет процесс их дальнейшей сортировки. Нельзя пробовать их во время сбора, готовить спустя сутки и более после того, как они были срезаны, а также мариновать или солить в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.

В ведомстве также призвали внимательно относиться к покупке грибов в местах несанкционированной торговли, поскольку, в отличие от рынков и ярмарок, там они не проходят никаких специальных экспертиз. Приобретая грибы в магазине, важно убедиться, что они не испортились, их упаковка не нарушена и имеет соответствующий вкладыш с информацией о товаре.

Безусловно съедобными грибами, то есть теми, которые можно есть без предварительной кулинарной обработки, являются только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалист по изучению грибов, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что обычно больше всего съедобных грибов, в частности благородных, растет на заброшенных фермерских полях, где когда-то выпасался скот.

Также грибными местами традиционно являются опушка или участок на стыке леса и поля. При этом следует учитывать особенности отдельных грибов – например, опята хорошо растут в больных лесах, а грузди предпочитают темные места вблизи болот.

