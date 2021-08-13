Грибники рассказали, где в Подмосковье искать белые, лисички и подберезовики

Грибной сезон открыт, и жители столицы уже активно выезжают в подмосковные леса для сбора урожая. Опытные грибники поделились с Москвой 24, где в этом году искать белые, опята и лисички и как правильно подготовиться к выходу в лес.



Грибные места в Подмосковье

Несмотря на нестабильную погоду в Московском регионе, в лесах уже появились грибы. Житель Одинцова и грибник со стажем Алексей Николаев рассказал Москве 24, что ходит в лес чуть ли не каждый день. "В основном хожу в леса, которые у меня рядом, потому что я без машины. Подушкинский лес, места в районе Лазутинской трассы", – сообщил он.





Алексей Николаев грибник со стажем Подберезовики и белые пошли. Попадаются мелкие лисички, маслята, моховички. Сыроежек очень много, мы их тоже едим.

Анастасия Агафошина с семьей на днях набрала целую корзину грибов в Домодедовском районе. "Там есть маслята. Сегодня было пять машин с грибниками", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Конкуренция за урожай в подмосковных лесах уже довольно серьезная. "Сегодня за маслятами приехала в 7 утра. Одни ножки обрезанные валяются, очень много грибников", – написала Ольга на странице сообщества подмосковных грибников в ВК.

Москвичка Кристина встала ночью, чтобы успеть сходить в лес утром. "Решила перед работой съездить за маслятами, – пишет она. – Подъем в 02:50. Намотала почти 200 километров, но нам-то, грибникам, это фигня. Елкино, Хотеичи, Ильинский Погост – заехала во все знакомые и видимые с дороги посадки. Маслята попадаются – очень мало, но на картошку нарезала".

Молодые белые грибы и подберезовики появились и недалеко от Ярославского шоссе, отмечают жители столицы.





Елена Ярославское шоссе, 56-й километр. За два часа хождения – 10 молодых белых, один подберезовик – только вылез. Лисички – коврами, но уже в возрасте. Хотя есть и молодые.

Также грибники сообщают, что уже собирают лесной урожай в Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Пушкинском районах. Недалеко от Подольска, в Орехово-Зуеве и Ногинском районе, были замечены хорошие белые грибы, подосиновики, подберезовики и опята. В Раменском пошли маслята, а в Можайском много лисичек. Кроме того, белые грибы собирают в Троицком районе, поселке Рогово, Шишкином Лесу, селе Вороново и деревне Елкино Воскресенского района.

Меньше всего грибов москвичи нашли в знакомых ранее местах под Чеховом, Купчино и Ступино. Люди жалуются, что там попадаются чаще сыроежки и лишь иногда можно встретить лисички. Но в целом леса пока пустые.



Как подготовиться к выходу в лес

Чтобы безопасно и комфортно ходить по лесу, профессионалы советуют правильно одеваться. Грибник Виктор Зыков рекомендует выбирать одежду, которая будет полностью закрывать тело, не оставляя возможности проникнуть туда клещам и другим насекомым. "Есть специальная антиклещевая одежда, полностью закрытая. Клещи не падают сверху, они сидят в кустах и залезают снизу вверх. Поэтому нужно быть защищенным", – говорит грибник.

При этом он отметил, что после леса все равно необходимо себя осматривать.





Виктор Зыков грибник со стажем Клещ не сразу присасывается. После леса есть час-два, когда можно себя осмотреть, нет ли клеща. Я всегда себя осматриваю, за ушами, в волосах и других местах.

Также перед выходом в лес необходимо подготовить репелленты против мошек, оводов и комаров, подчеркнул Зыков. Кроме того, важно защитить голову. "Москитная сетка на лицо – лучше всего, тогда не страшны комары, хотя чуть ухудшается обзор. Но ходить по лесу, когда куча комаров, – настоящее мучение", – говорит грибник.

Зыков также советует взять с собой навигатор. Его можно использовать на телефоне или купить специальный, более мощный.





Виктор Зыков грибник со стажем В незнакомых лесах можно заблудиться, компас часто бесполезен. По солнцу тоже ориентироваться плохо, если оно скрыто за облаками. Главное – взять навигатор.

Опытный грибник Алексей Николаев считает, что лучше всего искать грибы на открытых полусухих пространствах или смотреть на 5 метров вправо и влево от лесных тропинок. По поводу правильного сбора грибов мнения расходятся. "Одни говорят, что надо срезать, другие, что вырывать. Белые я в основном выкручиваю, а подберезовики, сыроежки и другие – срезаю", – говорит Николаев.

Грибник также отметил, что при входе в лес важно с ним здороваться, а на выходе благодарить, тогда лес всегда будет показывать свои лучшие дары, а человек – насыщаться энергией природы и восстанавливать силы.

