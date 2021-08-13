Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:45

Главная / Истории /

Грибники рассказали, где в Подмосковье искать белые, лисички и подберезовики

Деревня Елкино, поселок Рогово и другие: выдаем секретные грибные места в Подмосковье
общество эксклюзив истории

Грибной сезон открыт, и жители столицы уже активно выезжают в подмосковные леса для сбора урожая. Опытные грибники поделились с Москвой 24, где в этом году искать белые, опята и лисички и как правильно подготовиться к выходу в лес.

Фото: depositphotos/BalaguR

Грибные места в Подмосковье

Несмотря на нестабильную погоду в Московском регионе, в лесах уже появились грибы. Житель Одинцова и грибник со стажем Алексей Николаев рассказал Москве 24, что ходит в лес чуть ли не каждый день. "В основном хожу в леса, которые у меня рядом, потому что я без машины. Подушкинский лес, места в районе Лазутинской трассы", – сообщил он.

Подберезовики и белые пошли. Попадаются мелкие лисички, маслята, моховички. Сыроежек очень много, мы их тоже едим.
Алексей Николаев
грибник со стажем

Анастасия Агафошина с семьей на днях набрала целую корзину грибов в Домодедовском районе. "Там есть маслята. Сегодня было пять машин с грибниками", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Конкуренция за урожай в подмосковных лесах уже довольно серьезная. "Сегодня за маслятами приехала в 7 утра. Одни ножки обрезанные валяются, очень много грибников", – написала Ольга на странице сообщества подмосковных грибников в ВК.

Москвичка Кристина встала ночью, чтобы успеть сходить в лес утром. "Решила перед работой съездить за маслятами, – пишет она. – Подъем в 02:50. Намотала почти 200 километров, но нам-то, грибникам, это фигня. Елкино, Хотеичи, Ильинский Погост – заехала во все знакомые и видимые с дороги посадки. Маслята попадаются – очень мало, но на картошку нарезала".

Молодые белые грибы и подберезовики появились и недалеко от Ярославского шоссе, отмечают жители столицы.

Ярославское шоссе, 56-й километр. За два часа хождения – 10 молодых белых, один подберезовик – только вылез. Лисички – коврами, но уже в возрасте. Хотя есть и молодые.
Елена

Также грибники сообщают, что уже собирают лесной урожай в Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Пушкинском районах. Недалеко от Подольска, в Орехово-Зуеве и Ногинском районе, были замечены хорошие белые грибы, подосиновики, подберезовики и опята. В Раменском пошли маслята, а в Можайском много лисичек. Кроме того, белые грибы собирают в Троицком районе, поселке Рогово, Шишкином Лесу, селе Вороново и деревне Елкино Воскресенского района.

Меньше всего грибов москвичи нашли в знакомых ранее местах под Чеховом, Купчино и Ступино. Люди жалуются, что там попадаются чаще сыроежки и лишь иногда можно встретить лисички. Но в целом леса пока пустые.

Фото: depositphotos/mihtiander

Как подготовиться к выходу в лес

Чтобы безопасно и комфортно ходить по лесу, профессионалы советуют правильно одеваться. Грибник Виктор Зыков рекомендует выбирать одежду, которая будет полностью закрывать тело, не оставляя возможности проникнуть туда клещам и другим насекомым. "Есть специальная антиклещевая одежда, полностью закрытая. Клещи не падают сверху, они сидят в кустах и залезают снизу вверх. Поэтому нужно быть защищенным", – говорит грибник.

При этом он отметил, что после леса все равно необходимо себя осматривать.

Клещ не сразу присасывается. После леса есть час-два, когда можно себя осмотреть, нет ли клеща. Я всегда себя осматриваю, за ушами, в волосах и других местах.
Виктор Зыков
грибник со стажем

Также перед выходом в лес необходимо подготовить репелленты против мошек, оводов и комаров, подчеркнул Зыков. Кроме того, важно защитить голову. "Москитная сетка на лицо – лучше всего, тогда не страшны комары, хотя чуть ухудшается обзор. Но ходить по лесу, когда куча комаров, – настоящее мучение", – говорит грибник.

Зыков также советует взять с собой навигатор. Его можно использовать на телефоне или купить специальный, более мощный.

В незнакомых лесах можно заблудиться, компас часто бесполезен. По солнцу тоже ориентироваться плохо, если оно скрыто за облаками. Главное – взять навигатор.
Виктор Зыков
грибник со стажем

Опытный грибник Алексей Николаев считает, что лучше всего искать грибы на открытых полусухих пространствах или смотреть на 5 метров вправо и влево от лесных тропинок. По поводу правильного сбора грибов мнения расходятся. "Одни говорят, что надо срезать, другие, что вырывать. Белые я в основном выкручиваю, а подберезовики, сыроежки и другие – срезаю", – говорит Николаев.

Грибник также отметил, что при входе в лес важно с ним здороваться, а на выходе благодарить, тогда лес всегда будет показывать свои лучшие дары, а человек – насыщаться энергией природы и восстанавливать силы.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать