Названо самое грибное место в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Специалист по изучению грибов, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, где можно найти больше всего хороших грибов, сообщает "Мир 24".
"Самое лучшее место в России, где растет всегда больше всего съедобных и, в первую очередь, благородных грибов, это заброшенное фермерское поле, где когда-то выпасался скот", – заявил специалист.
Вишневский добавил, что удобренная земля провоцирует рост леса, а потому рядом с молодыми деревьями активно растут и грибы.
В лесной зоне самым грибным местом традиционно являются опушка или участок на стыке леса и поля. При этом следует учитывать особенности отдельных грибов – например, опята хорошо растут в больных лесах, а грузди предпочитают темные места вблизи болот.
Ранее исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) рассказали о влиянии шампиньонов на организм. Благодаря содержанию антиоксидантов эти грибы помогают сдерживать старение.
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