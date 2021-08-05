Названо самое грибное место в России

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Специалист по изучению грибов, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, где можно найти больше всего хороших грибов, сообщает "Мир 24".

"Самое лучшее место в России, где растет всегда больше всего съедобных и, в первую очередь, благородных грибов, это заброшенное фермерское поле, где когда-то выпасался скот", – заявил специалист.

Вишневский добавил, что удобренная земля провоцирует рост леса, а потому рядом с молодыми деревьями активно растут и грибы.

В лесной зоне самым грибным местом традиционно являются опушка или участок на стыке леса и поля. При этом следует учитывать особенности отдельных грибов – например, опята хорошо растут в больных лесах, а грузди предпочитают темные места вблизи болот.

Ранее исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) рассказали о влиянии шампиньонов на организм. Благодаря содержанию антиоксидантов эти грибы помогают сдерживать старение.

