Минприроды РФ опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов

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Ограничений на сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, включая грибы и березовый сок, для россиян нет, заявили в пресс-службе Минприроды страны.

Уточняется, что в лесах можно бесплатно собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пригодные для употребления в пищу лесные и недревесные ресурсы.

"Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России", – говорится в сообщении.

Если сбор и заготовка проводятся для продажи предпринимателям и юридическим лицам, то необходимо соблюдать два приказа ведомства.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности", – заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу приказ Минприроды, который затрагивает процесс сбора ягод, грибов и березового сока. Теперь для сбора с целью личного употребления необходимо арендовать участок леса.

