В Госдуме раскритиковали ужесточение правил сбора грибов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василий Власов заявил, что раскритиковал новые правила сбора грибов.
По его словам, регулирование можно вводить в случае промышленных масштабов сбора и для компаний, которые занимаются выращиванием, но их единицы.
"А обычные граждане не должны даже думать, что там какие-то специальные нормы и ограничения по сбору грибов и ягод вообще существуют", – цитирует Власова радио "Говорит Москва".
Ранее в России вступил в силу приказ Минприроды, который затрагивают процесс сбора ягод, грибов и березового сока. Теперь для сбора с целью личного употребления необходимо арендовать участок леса.
При этом собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки осталось не более пяти лет. Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу.
В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе. Кроме того, вводится требование к размерам грибов.
Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 сантиметра в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр должен превышать 2,5 сантиметра.
Помимо прочего, строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием. Нарушителям грозит уголовная ответственность.
Юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова ранее предупредила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, включая одуванчики и мяту, грозит административный штраф.
В России ужесточили правила сбора грибов и березового сока
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