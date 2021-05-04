Дачникам рассказали о штрафах за одуванчики и мяту

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Юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова предупредила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф.

В разговоре с РИА Недвижимость адвокат напомнила, что законом также предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений и возбудителями болезней.

В перечень сорных растений, определенных постановлением правительства, в частности, входят борщевик Сосновского, полевая мята и осот, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи и амброзия разных видов.

Штраф от 300 до 10 тысяч рублей предусмотрен как за использование семян, зараженных болезнями, так и за отказ уничтожения растений. При несущественном объеме вреда ответственности можно избежать.

В Роскачестве ранее сообщили об обновленных правилах противопожарного режима, которые подразумевают запрет на приготовление шашлыка на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места.