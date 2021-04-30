В Роскачестве напомнили о штрафах за шашлык в лесу или на берегу озера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Роскачестве напомнили об обновленных правилах противопожарного режима, которые вступили в силу в 2021 году и подразумевают запрет на приготовление шашлыка на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места. Об этом сообщает РИА Новости.

При приготовлении шашлыка в непредназначенном для этого месте нарушители вынуждены будут оплатить штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. В случае нарушения правил пожарной безопасности заплатить придется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Выписывают штрафы либо сотрудники МЧС, которые патрулируют лесопарковые зоны, либо сотрудники полиции, которые выезжают на сигналы горожан.

Специалисты также напомнили об условиях для разведения огня в лесу или на берегу водоема. В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы или валежника, а сама территория должна быть окольцована противопожарной минерализованной полосой.

Помимо этого, в полусотне метров от места разведения огня не должно быть никаких построек или стогов сена, а сам костер или мангал должен находиться не менее чем в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

"Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, жарить шашлыки вы можете, только если на участке есть специально оборудованное место для костра, установки мангала или гриля", – подчеркнули в Роскачестве.

При этом запрещено жарить шашлыки в городских парках, возле жилых домов и гаражей, на балконах, крышах, террасах и верандах любых зданий.

Ранее москвичам рассказали, где можно жарить шашлыки в столице. Устраивать пикники можно во всех парках и зеленых зонах Москвы, кроме коммерческих и заповедных мест. Речь идет именно о перекусе на свежем воздухе.

Готовить мясо на мангале или открытом огне можно далеко не везде. Для этого существуют специальные пикниковые зоны.