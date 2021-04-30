В Роскачестве напомнили о штрафах за шашлык в лесу или на берегу озера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Роскачестве напомнили об обновленных правилах противопожарного режима, которые вступили в силу в 2021 году и подразумевают запрет на приготовление шашлыка на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места. Об этом сообщает РИА Новости.
При приготовлении шашлыка в непредназначенном для этого месте нарушители вынуждены будут оплатить штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. В случае нарушения правил пожарной безопасности заплатить придется от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Выписывают штрафы либо сотрудники МЧС, которые патрулируют лесопарковые зоны, либо сотрудники полиции, которые выезжают на сигналы горожан.
Специалисты также напомнили об условиях для разведения огня в лесу или на берегу водоема. В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы или валежника, а сама территория должна быть окольцована противопожарной минерализованной полосой.
Помимо этого, в полусотне метров от места разведения огня не должно быть никаких построек или стогов сена, а сам костер или мангал должен находиться не менее чем в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.
"Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, жарить шашлыки вы можете, только если на участке есть специально оборудованное место для костра, установки мангала или гриля", – подчеркнули в Роскачестве.
При этом запрещено жарить шашлыки в городских парках, возле жилых домов и гаражей, на балконах, крышах, террасах и верандах любых зданий.
Ранее москвичам рассказали, где можно жарить шашлыки в столице. Устраивать пикники можно во всех парках и зеленых зонах Москвы, кроме коммерческих и заповедных мест. Речь идет именно о перекусе на свежем воздухе.
Готовить мясо на мангале или открытом огне можно далеко не везде. Для этого существуют специальные пикниковые зоны.
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