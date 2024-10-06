Один человек ранен в результате атаки дрона в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на производственное здание в Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, город был атакован FPV-дроном. Это привело к повреждению кровли здания. Также в результате произошедшего пострадала женщина, у которой медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

В настоящее время бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу Белгорода № 2. Ей будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Гладков.

Кроме того, в результате атак беспилотников в селе Муром оказался уничтожен жилой дом. При этом еще одно домовладение получило повреждение. Гладков указал, что в настоящее время уточняется информация о других последствиях ударов дронов.

При этом за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 4 беспилотника над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Все эти дроны относились к самолетному типу.