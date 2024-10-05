В Белгородской области 12 человек пострадали за сутки при атаках ВСУ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

За последние сутки в Белгородской области при атаках украинских сил пострадали 12 человек. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Так, ВСУ нанесли удары по следующим населенным пунктам: Дубовое, Майский, Бессоновка, Бочковка, Веселая Лопань, Головино, Драгунское, Журавлевка, Красный Хутор, Нечаевка, Репное, Салтыково, Черемошное и Щетиновка.

Украинская армия выпустила 51 боеприпас и отправила 18 дронов. В результате ранения получили четыре мирных жителя, уточнил губернатор. Двоих пострадавших положили в региональную больницу, еще двоим оказали помощь, а затем их отпустили домой.

Еще восемь человек были ранены в результате атак ВСУ по селу Новая Таволжанка, сообщил Гладков. Двое сейчас находятся в больницах Белгорода, шестерых отправили на амбулаторное лечение.

Всего противник выпустил по Шебекинскому городскому округу шесть снарядов и 12 беспилотников. Оказались повреждены четыре частных дома, восемь легковушек и два грузовика, а также две надворные постройки.

За минувшие сутки ВСУ также атаковали поселения Беленькое, Вериговка, Принцевка, Тишанка и хутор Старый, села Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино, Красная Яруга, Колотиловка, Романовка, Староселье, Теребрено, Ладомировка, Песчанка и хутору Вязовской.

Ранее 11 человек пострадали в Горловке в результате украинских атак. При этом ВСУ использовали как беспилотники, так и ствольную артиллерию. Мэр Иван Приходько сообщил об атаке дронов на поликлинику и пассажирский автобус. Также был нанесен прямой удар по административному зданию.

