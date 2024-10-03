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02:46

Происшествия

Женщина ранена после атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО – сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", – написал он.

Губернатор уточнил, что в трех частных домовладениях из-за атаки были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, кроме того, был поврежден легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщал, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погиб один из бойцов самообороны. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель.

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