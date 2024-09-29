Один мирный житель погиб и восемь были ранены в Белгородской области 28 сентября

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один мирный житель Белгородской области погиб, еще восемь человек получили ранения в субботу, 28 сентября, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент пятеро из пострадавших остаются в больнице. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

"Я хочу от всех жителей Белгородской области принести слова соболезнования всем родным и близким (погибшего. – Прим. ред.)", – отметил губернатор на опубликованном видео.

Он также обратил внимание, что обстановка на территории региона продолжает остваваться сложной.

Между тем в ночь на 29 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 125 украинских беспилотников самолетного типа.

Большая часть из них – 67 БПЛА – была сбита над Волгоградской областью, 18 беспилотников – над территорией Ростовской области, по 17 воздушных целей было уничтожено в Белгородской и Воронежской областях, а также по одному дрону в Брянской, Курской областях и Краснодарском крае.