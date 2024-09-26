Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 21:50 по московскому времени.

24 сентября пять мирных жителей пострадали после обстрела ВСУ Белгорода. В районе улицы 8 Марта снаряды попали в частные дома, в которых в момент атаки находились люди.

Помимо этого, в результате обстрела около 40 частных домов, 21 автомобиль, а также линии газопровода получили повреждения. Хозяевам поврежденных домов предложили на некоторое время остановиться в пунктах временного размещения, однако все они направились ночевать к своим близким.