ПВО сбила ночью семь беспилотников ВСУ над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме семь украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 26 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два дрона – над Брянской областью, еще один беспилотник – над Курской областью.

В Брянской области в результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не выявлено. О возможных последствиях атак БПЛА в других регионах пока не сообщалось.

Ранее беспилотник упал в промзоне Таганрога. Из-за падения дрона загорелся склад лесоматериалов на площади 200 квадратных метров. Кроме того, огнем были повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.