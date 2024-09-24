Новости регионов: беспилотник упал в промзоне в Таганроге

Беспилотник упал в промзоне в Таганроге. Загорелся склад лесоматериалов на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. На данный момент пожар локализован. Пострадавших и погибших нет.

Отравление аэрозолем от насекомых стало основной версией гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края, сообщили в региональной прокуратуре. Его частицы обнаружили в пробах отравившейся семьи. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз. Родители погибших детей в тяжелом состоянии в больнице.

В Приморье сняли на видео, как кабаны устраивают настоящие "танцы". И совсем не ради забавы. Животные пританцовывают у деревьев, очищая шкуру от надоедливых насекомых и помечая территорию, а также оставляя друг для друга запаховые сообщения. Каждый кабан обладает уникальным запахом, который передается через кожные железы. Такие арома-сообщения помогают получать информацию о здоровье и половой принадлежности других особей и даже ориентироваться на местности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.