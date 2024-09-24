Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали в ночь на 24 сентября 13 украинских дронов, большинство из которых были сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Так, шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, еще шесть – над Курской и один – над Брянской областью.

Накануне силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, силы ПВО РФ сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа и ракету ATACMS за сутки. Также были ликвидированы три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS.

