Украинский беспилотник-приманка был обнаружен в Курской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Курской области украинский беспилотник-приманку для вскрытия систем ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Росгвардии добавили, что украинские военные используют в качестве таких БПЛА максимально простые и легко обнаруживаемые дроны, которые сделаны из дешевых деталей. У них нет качественных камер и прочих дополнительных радиопередающих устройств.

"Кроме того, бoевики ВСУ наносят на такие БПЛА фольгу, чтобы они мaксимально светились на наших РЛС", – отметили в Росгвардии.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По данным на 23 сентября, украинские подразделения потеряли более 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков за все время боевых действий на курском направлении.