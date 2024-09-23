ВСУ потеряли более 16,4 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков, сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Также противник лишился 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудий, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США.

Помимо этого, ВСУ потеряли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Комментируя ситуацию в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные восстановят контроль над всеми районами региона. По его словам, в этом нет никаких сомнений.