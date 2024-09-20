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Российские военные восстановят контроль над всеми районами Курской области, в этом нет никаких сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен", – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Владимир Путин ценит усилия регионов, которые оказывают всевозможную помощь армии в ходе СВО. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что многие регионы, включая Приморье, помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, Вооруженные силы Украины потеряли более 15 300 военных за время боевых действий на курском направлении. Российские силы также уничтожили 124 танка противника, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль и 115 артиллерийских орудий.