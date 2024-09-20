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У России имеется информация о создании боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье подобия концлагерей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума.

"Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов", – цитирует Захарову ТАСС.

По словам дипломата, имеются многочисленные данные свидетелей о создании концлагерей. Информация собрана штабом Российского Красного Креста в Курске.

Ранее в российском МИД заявили о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области. По данным ведомства, туда сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа, там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, ВСУ потеряли более 14 950 военнослужащих за время боевых действий на курском направлении.