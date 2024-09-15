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00:54

Политика

Освобожденные из украинского плена солдаты РФ прибыли в Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Самолет с освобожденными из плена ВСУ российскими бойцами прибыл в Москву. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

На борту воздушного судна находились 103 военнослужащих РФ. В столице они смогут пройти необходимые лечение и реабилитацию.

Российские военные, захваченные в плен в Курской области, были возвращены в РФ в результате переговорного процесса. Взамен украинской стороне были переданы 103 военнопленных ВСУ.

После освобождения бойцам оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с близкими. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении солдат из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву

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