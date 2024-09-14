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Пленные украинские военные рассказывают о полной дезорганизации в рядах ВСУ, а также нехватке еды и воды в подразделениях в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России", – рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на фоне подобных проблем у украинских формирований теряется боевой дух, тогда как российские силы продолжают планомерно уничтожать противника. В частности, бойцы "Ахмата" уничтожили за сутки несколько единиц техники противника.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Согласно последним данным, Киев потерял более 12,7 тысячи человек на курском направлении.

Вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран, считают в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России.