Фото: министерство обороны РФ

Вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при всеобъемлющей поддержке Запада. Об этом замминистра РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил на Сяншаньском форуме.

"Если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", – цитирует его ТАСС.

Офицер подчеркнул, что это доказало то, что "проект "Украина", как минимум со времен госпереворота, был и остается инструментом коллективного Запада, конечной целью которого является нанесение РФ максимального ущерба.

Бои между ВС России и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, общие потери ВСУ составили более 12,5 тысячи солдат и 101 танк.

В свою очередь, бывший морской пехотинец и военный аналитик из США Скотт Риттер назвал Украину "большой преступной мошеннической схемой". По его мнению, во главе страны находятся олигархи и преступные группировки.