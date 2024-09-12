Алаудинов заявил об активной сдаче в плен солдат ВСУ на курском направлении

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Мобилизованные бойцы для нападения на Курскую область Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Он напомнил, что противник стал сдаваться в плен чаще, чем в 2023 году. Причина в том, сказал Алаудинов, что большая часть из зашедших в регион украинских сил состоят из мобилизованных в мае – апреле 2024 года.

"Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет", – сказал он в беседе с РИА Новости.

В прямом контакте с российскими бойцами силы ВСУ стараются оставаться в живых и сдаваться в плен, уточнил генерал-майор, отметив низкую морально-психологическую подготовку украинских сил.

Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО. По последним данным, общие потери противника составили более 12 500 солдат и 101 танк. Кроме того, за прошедшие двое суток российские силы освободили 10 населенных пунктов в Курской области, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

