12 сентября, 17:25Политика
МИД РФ заявил о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области
Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka
Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали подобие концентрационных лагерей для местных жителей Курской области. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.
В министерстве заявили, что в подобные лагери украинцы сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.
По данным МИД, в подвалы Суджанского интерната были насильно согнаны от 70 до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, которые незаконно находились на территории РФ.
"Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ", – добавили в ведомстве.
Кроме того, их целью было умышленное искажение событий, чтобы создать медийный фон для действий украинских войск, а также чтобы скрыть информацию о преступлениях ВСУ.
Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО.
По данным на 12 сентября, общие потери противника составили более 12 500 солдат и 101 танк. За последние два дня ВС РФ освободили 10 населенных пунктов Курской области, на что украинский лидер заявил, что "все идет по плану".
На курском направлении за сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих