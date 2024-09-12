МИД РФ заявил о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали подобие концентрационных лагерей для местных жителей Курской области. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

В министерстве заявили, что в подобные лагери украинцы сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

По данным МИД, в подвалы Суджанского интерната были насильно согнаны от 70 до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, которые незаконно находились на территории РФ.

"Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ", – добавили в ведомстве.

Кроме того, их целью было умышленное искажение событий, чтобы создать медийный фон для действий украинских войск, а также чтобы скрыть информацию о преступлениях ВСУ.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО.

По данным на 12 сентября, общие потери противника составили более 12 500 солдат и 101 танк. За последние два дня ВС РФ освободили 10 населенных пунктов Курской области, на что украинский лидер заявил, что "все идет по плану".

