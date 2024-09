Фото: ТАСС/Елена Афонина

Бывший морской пехотинец и военный аналитик из США Скотт Риттер заявил, что Украина является "большой преступной мошеннической схемой". Об этом бывший военнослужащий заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of, передает Pravda.Ru.

По мнению эксперта, Украина представляет из себя феодальную систему, во главе которой находятся олигархи и преступные группировки. По его словам, командиры батальонов получают деньги и тратят их на хорошие дома. И только небольшая часть средств уходит военнослужащим, младшим по должностям.

До этого Риттер заявлял, что у атаки ВСУ в Курской области будут серьезные последствия, в том числе для главнокомандующего Александра Сырского. По мнению эксперта, Украина лишится критически важных территорий и объектов.