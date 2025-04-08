"Известия": рынки ШОС и БРИКС могут объединиться

Фото: 123RF/pananba

Рынки Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС могут объединиться. При этом решение должно быть принято на уровне компетентных органов стран – членов обеих структур, сообщает газета "Известия" со ссылкой на секретариат ШОС.

"В настоящее время на повестке дня ШОС не стоит вопрос обсуждения общих тарифов и иных экономических преференций для стран двух объединений. Опять же решение – за руководством наших государств", – заявили в секретариате.

Обе организации охватывают широкую географию. К примеру, в ШОС входят Белоруссия, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Также у организации есть 14 партнеров по диалогу. В свою очередь, в БРИКС на правах полноценных членов состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

Как отметил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, ШОС и БРИКС являются изначально разными структурами.

"Если БРИКС – форум, объединяющий страны со всего мира едиными взглядами на будущее мировой экономики, то ШОС – организация, в основном занимающаяся вопросами безопасности", – пояснил Бабаев, добавив, что в ШОС имеется сильная экономическая составляющая.

По мнению экспертов, препятствия могут возникнуть на институциональном уровне. Внутри каждой из структур нет своего общего рынка, указал замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Кроме того, члены БРИКС и ШОС состоят и в других организациях, что усложняет процесс интеграции рынков.

"У стран, состоящих в обоих объединениях, разные тарифные пошлины, разное участие в системах зон свободной торговли. К тому же у большинства государств внутри объединений действует протекционистская экономика", – сказал Королев.

Тем не менее, считают эксперты, экономические интересы ШОС и БРИКС объединяет стремление к дедолларизации. Это сделает страны обоих объединений менее зависимыми от государств "большой семерки".

Независимый эксперт Андрей Бархота, в свою очередь, отметил, что на фоне жесткой тарифной политики США усиление экономического сотрудничества внутри БРИКС и потенциальное увеличение рынка за счет стран ШОС могли бы помочь преодолеть последствия ограничений со стороны Вашингтона.

Проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова считает, что первым этапом для начала взаимодействия может стать разработка плана сотрудничества и обмена информацией, а также опытом в сфере экологии.

Также объединения могли быть разработать механизмы по предоставлению налоговых льгот, стимулированию выпуска зеленых облигаций, мер по повышению кредитного рейтинга эмитентов, заключили эксперты.

Саммит БРИКС будет проходить в этом году в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля 2025 года. В этом году председателем БРИКС является Бразилия. Глава МИД страны Мауро Виейра заявил, что на предстоящем саммите будут приниматься важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех жителей государств объединения.

Между тем в Кремле отмечали, что страны БРИКС на сегодняшний день не обсуждают создание общей валюты. В объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ.