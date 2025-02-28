Шойгу отметил созвучие подходов России и Китая

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в КНР встретился с главой китайского МИД Ван И и отметил созвучие подходов двух стран по ключевым международным и региональным проблемам, передает ТАСС.

По словам Шойгу, страны выступают с солидарных позиций в рамках ООН, Совбеза, "Группы двадцати", АТЭС и других структур. Он также поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС в 2024 году.

Он добавил, что российская сторона будет оказывать содействие китайским партнерам в их работе.

Кроме того, секретарь российского Совбеза уточнил, что он прибыл в Китай по поручению Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что встречу удалось согласовать в короткие сроки, говорит об особом характере двустороннего диалога государств, замел Шойгу.

Ранее Шойгу посетил Индонезию и Малайзию. Он участвовал в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности, обороны и развития сотрудничества. Стороны также обсудили международные и региональные проблемы, обменялись мнениями по этим вопросам.