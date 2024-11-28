Шойгу заявил о распространении ядерного зонта России на страны ОДКБ

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Ядерный зонтик России по обновленной доктрине затрагивает в первую очередь страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане, передает ТАСС.

Он уточнил, что в новой доктрине есть также дополнение, затрагивающее Белоруссию. В документе прописаны критерии использования ядерного оружия, если у республики появляется угроза, связанная с агрессией обычными вооружениями, а также если встает вопрос самого существования страны.

Кроме того, Шойгу напомнил, что и в старой версии доктрины предусматривался ядерный зонт, в том числе и для союзников России.

Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Теперь агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением. Россия может ответить ядерным оружием при критической угрозе своему суверенитету даже обычным оружием.

