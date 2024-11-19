В ядерной доктрине РФ определили условия применения ядерного оружия

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Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ выложен на портале опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на РФ.

При этом ядерный ответ от России возможен при критической угрозе суверенитету страны даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, БПЛА и прочего и пересечении ими российской границы.

Путин заявлял о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны 25 сентября. Глава государства также указал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

По мнению экспертов, изменения ядерной доктрины станут основой для пересмотра подходов к военному планированию. В частности, данные предложения будут более адаптивны в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.