19 ноября, 05:50Политика
Песков сообщил, что корректировки ядерной доктрины РФ практически сформулированы
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Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину РФ, уже практически сформулированы, однако пока документально не оформлены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По мере необходимости будут формализованы", – добавил пресс-секретарь президента РФ.
В сентябре Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. Теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.
При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не требует внесения особых изменений в текущее законодательство.
Глава государства также указал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Путин заявил, что атаки ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ