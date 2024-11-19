Песков сообщил, что корректировки ядерной доктрины РФ практически сформулированы

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Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину РФ, уже практически сформулированы, однако пока документально не оформлены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По мере необходимости будут формализованы", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

В сентябре Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. Теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не требует внесения особых изменений в текущее законодательство.

Глава государства также указал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.