Медведев назвал ошибочным мнение США о том, что РФ не будет защищать себя ядерным оружием

Фото: 123RF/antmatveev

Россия будет готова защищать свое существование с использованием ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Представители дипстейта США вряд ли хотят начала третьей мировой войны, подчеркнул политик. Тем не менее они почему-то уверены в том, "что русские никогда не перейдут определенной черты".

"Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора. Каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, он, по сути, принимает на себя это обязательство – защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", – заявил Медведев.

Он также отметил, что в этом отношении действующим политическим элитам США и Европы "не хватает той прозорливости и тонкости ума, которые были, например у того же самого Генри Киссинджера".

Ранее Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. Теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом обновление ядерной доктрины по решению президента не требует внесения особых изменений в текущее законодательство.

Глава государства также указал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.