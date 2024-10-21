Медведев предупредил об угрозе тотальной войны

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Если не найти геополитический баланс, человечество ждет тотальная война до полного истребления. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, в этом случае мир не протянет даже десятка лет. Политик процитировал высказывание Федора Тютчева о том, что единственно верная политика России по отношению к западным странам – это "не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их".

Как считает зампред Совбеза, за 160 лет ничего не поменялось и России нужно либо ослаблять Запад вплоть до распада США, либо создавать полноценный противовес Штатам.

"Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", – отметил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения. Под этим термином, пояснил лидер страны, он имел в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, БПЛА, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

В свою очередь, Медведев отмечал, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация, добавил политик, будет оцениваться по совокупности факторов, а само решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим страны.