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25 сентября, 19:59

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Путин: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.

На заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент подчеркнул, что условия перехода России к применению ядерного оружия четко фиксируются. По словам Путина, основанием для ядерного ответа может стать достоверная информация о массированных атаках в сторону страны средств воздушно-космического нападения.

"Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в проекте Ядерной доктрины расширено применение ядерного сдерживания. Так, агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Основанием для ядерного ответа также станет критическая угроза суверенитету РФ.

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