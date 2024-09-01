Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину из-за действий Запада

Фото: depositphotos/labrador

РФ изменит свою ядерную доктрину из-за конфликтов и действий со стороны Запада в связи со спецоперацией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО", – цитирует его ТАСС.

По словам замглавы ведомства, в настоящее время подготавливается соответствующий документ, однако о точных сроках его завершения пока говорить рано. Рябков отметил, что данный вопрос сложный, поскольку речь идет о важных аспектах обеспечения нацбезопасности РФ.

О том, что в РФ может измениться ядерная доктрина, ранее предупреждали в ГД. Возможной причиной этого назывались "новые угрозы и вызовы". Позже в МИД подтвердили, что "некая конкретизация" может случиться через какое-то время, если Запад продолжит дальнейшую эскалацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дискуссии и работы идут вокруг корректировки ядерной доктрины РФ в ответ на действия НАТО. Представитель Кремля подчеркивал, что намерения Альянса, отраженные в документах по итогам саммита НАТО, потребуют от России не только продуманных и скоординированных, но и эффективных ответных мер для сдерживания.

